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Mash: в Казани четвероклассница порезала себе лицо ради внимания одноклассников

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

В Казани школьница нанесла себе увечья ножом, чтобы привлечь внимание своих одноклассников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

По информации источника, ученица 4 класса пришла в школу и рассказала учителям, что по дороге на нее якобы напал мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, и поцарапал ее когтями. Сотрудники школы позвонили в скорую помощь и родителям девочки.

Впоследствии девочка призналась, что дома нашла канцелярский нож. После этого она решила нанести себе раны на лице. По ее словам, она хотела, чтобы на нее обратили внимание одноклассники. Девочка заявила, что ей нравится, когда у нее интересуются ее самочувствием.

Учителя отметили, что изменения в поведении девочки начали происходить в начале года. Мать школьницы намерена перевести ее в другое образовательное учреждение.

Ранее сообщалось, что в Москве семилетняя девочка отравилась в школе марихуаной и попала в реанимацию.

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