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Опрос: от подарков на 8 Марта чаще всего отказываются мамы и бабушки

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Матери и бабушки чаще остальных пытаются отказаться от подарка на 8 Марта. Это показал опрос образовательной платформы Skillbox и маркетплейса Flowwow, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Так, исследование показало, что большая часть россиян (79%) сталкивались с тем, что женщины, которым они хотят презентовать подарок в честь 8 Марта, не давали прямого ответа или отказывались от подарка. Чаще всего такое поведение демонстрировали матери (54%), а также бабушки (26%). Свою позицию наиболее часто они обосновывали тем, что им ничего не надо, что родственнику лучше потратить деньги на себя, а также тем, что главное — не подарок, а внимание.

«Сложности, которые испытывают люди при ответе на вопрос о том, что они хотят получить в подарок, не связаны с гендером и объясняются широкими социокультурными причинами. Во-первых, человек может действительно не знать, чего он хочет. Во-вторых, разговор о своих желаниях воспринимается проявлением слабости и уязвимости, то есть человеку может быть попросту страшно открыться. Третья причина: негативный опыт прошлого», — прокомментировала Елена Лаврова, кандидат психологических наук, эксперт Skillbox, научный консультант в «Психодемии.

В рейтинге самых популярных подарков, согласно ответам респондентов, лидируют цветы и сладости — 76%. Также опрошенные включили в рейтинг технику и посуду, предметы декора (50%), универсальные сертификаты (24%), наборы для творчества (19%), технику (17%) и деньги (13%).

Ранее стало известно, что большинство россиян считают, что женщины должны быть финансово независимыми.

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