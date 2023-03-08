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Спецназ полностью разогнал протестующих перед парламентом в Тбилиси

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«Газета.Ru»

Бойцы грузинского спецназа полностью разогнали протестующих против принятия закона об иностранных агентах, которые собрались на площади перед зданием парламента на проспекте Руставели в Тбилиси. Трансляцию ведут национальные телеканалы.

Как сообщается, силовики наступали с двух сторон — площади Свободы и улицы 9 апреля. Они применили против митингующих водометы и слезоточивый газ. Демонстранты разбежались по близлежащим улицам. Сотрудники полиции начали их арестовывать, но это пока не носит массовый характер.

Ранее стало известно, что оппозиция в Грузии призвала власти страны отозвать законопроект об иноагентах и освободить задержанных.

7 марта парламент Грузии большинством голосов принял в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который предполагает создание реестра неправительственных организаций и СМИ, получающих зарубежное финансирование. Митинги в грузинской столице из-за законопроекта продолжаются с прошлой недели, а ранее депутаты парламентского большинства схлестнулись в драке с оппозицией. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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