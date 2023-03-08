В Тбилиси спецназ приступил к разгону митинга у парламента водометом и слезоточивым газом

Спецназ приступил к разгону участников акции протеста против принятия закона об иностранных агентах, собравшихся в Тбилиси у здания парламента Грузии. Трансляцию ведут местные телеканалы.

Как сообщается, для этого силовики используют водомет и слезоточивый газ.

По информации СМИ, они оттеснили митингующих от служебных входов в здание парламента к парадному на проспект Руставели и заняли позиции для дальнейшего разгона протестующих. Звучит сирена, правоохранители в громкоговоритель призывают участников акции разойтись.

Ранее стало известно, что оппозиция в Грузии призвала власти страны отозвать законопроект об иноагентах и освободить задержанных.

7 марта парламент Грузии большинством голосов принял в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который предполагает создание реестра неправительственных организаций и СМИ, получающих зарубежное финансирование. Митинги в грузинской столице из-за законопроекта продолжаются с прошлой недели, а ранее депутаты парламентского большинства схлестнулись в драке с оппозицией. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».