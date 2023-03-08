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Школьник умер после избиения палкой за списывание на экзамене по физике

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Depositphotos

В Кении ученик средней школы скончался после того, как был подвергнут телесным наказаниям за списывание на экзамене. Об этом сообщает Citizen Digital.

Трагедия произошла в одной из школ в Чемасе в округе Тиндерет.

Кельвин Киптануи был пойман на списывании у другого ученика во время промежуточного экзамена по физике. Директор школы сообщил, что после этого два учителя, решив его наказать, по очереди избивали юношу палкой.

Вечером того же дня Киптануи был доставлен в окружную больницу Нанди-Хиллз с жалобами на боль в груди. Впоследствии он скончался.

Управление уголовных расследований (DCI) округа Нанди начало расследование смерти школьника. По предварительным данным, мальчик болел, из-за чего у него развились осложнения в результате полученных повреждений.

Известно, что юноша был принят в школу, где все произошло, несколько недель назад. В настоящий момент образовательное учреждение временно закрыто.

Как пишет Standard Media, после начатого расследования учителя, подозреваемые в избиении ученика, подались в бега. Сейчас их разыскивают правоохранительные органы.

Кельвину Киптануи, по информации разных СМИ, было 16 или 20 лет.

Ранее сообщалось, что в США ученик жестоко избил учительницу после того, как она отобрала у него Nintendo Switch.

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