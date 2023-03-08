СМИ: в Нижнем Новгороде задержали бывшего сотрудника ППС по подозрению в растлении девочки

В Нижнем Новгороде бывший сотрудник полиции подозревается в развратных действиях в отношении 12-летней девочки. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на собственные источники.

По информации СМИ, уголовное дело возбуждено на экс-сотрудника ППС. Уточняется, что он уже уволен из правоохранительных органов.

Согласно версии источника, в деле фигурируют два эпизода. В первый раз подозреваемый попытался заняться оральным сексом с несовершеннолетней в канун Нового года в квартире. Второй случай произошел в январе, когда, предположительно, злоумышленник заманил девочку в гараж.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Экс-полицейский, по данным издания, уже дал признательные показания.

Ранее сообщалось, что в Омске 20 лет колонии получил педофил, который изнасиловал на пустыре девятилетнюю девочку.