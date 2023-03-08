Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

СМИ: в Нижнем Новгороде задержали бывшего сотрудника ППС по подозрению в растлении девочки

close
100%
Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

В Нижнем Новгороде бывший сотрудник полиции подозревается в развратных действиях в отношении 12-летней девочки. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на собственные источники.

По информации СМИ, уголовное дело возбуждено на экс-сотрудника ППС. Уточняется, что он уже уволен из правоохранительных органов.

Согласно версии источника, в деле фигурируют два эпизода. В первый раз подозреваемый попытался заняться оральным сексом с несовершеннолетней в канун Нового года в квартире. Второй случай произошел в январе, когда, предположительно, злоумышленник заманил девочку в гараж.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Экс-полицейский, по данным издания, уже дал признательные показания.

Ранее сообщалось, что в Омске 20 лет колонии получил педофил, который изнасиловал на пустыре девятилетнюю девочку.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть