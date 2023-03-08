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Shot: жительница московского Строгино нашла противотанковую мину в парке

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Александр Павлюк/Telegram

Жительница московского района Строгино увидела противотанковую мину в парке и вызвала полицию. Об том сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

Уточняется, что предмет, похожий на взрывное устройство, женщина обнаружила у памятника в одном из парков. Сейчас на место едут экстренные службы.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что в Кировском районе Донецка подросток получил ранение из-за подрыва на противопехотной мине «Лепесток». По данным ведомства, подросток 2008 года рождения был ранен на проспекте Семашко.

В феврале сообщалось, что саперы вывезли для утилизации две противопехотные мины с Курского вокзала в Москве. Как передавало агентство РИА Новости, мины были обнаружены у мужчины, который пытался пройти через рамку металлоискателя.

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