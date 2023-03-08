Политолог: Путин в галантной манере отметил, что роль женщины сложно переоценить

Сегодня, 8 марта, президент России Владимир Путин вручил государственные награды россиянкам за выдающиеся заслуги. Директор Института новейших государств Алексей Мартынов прокомментировал выступление главы государства.

«В этот день состоялась церемония награждения россиянок за выдающиеся заслуги, а также президент поздравил с 8 марта всех женщин страны. В свойственной себе манере президент Путин произнес слова поздравления. Выразил благодарность за то, что благодаря женщине мы все появляемся на свет», — сказал он.

Также Мартынов подчеркнул, что глава государства выделил героических женщин, которые сегодня участвуют в специальной военной операции, а также тех, кто в других аспектах помогает и поддерживает Россию.

«Это же не только сегодня, 8 марта, вообще последние десятилетия особенно много внимания в стране уделяется материнству и детству. Я имею в виду во внутренней политике Путина. Масса программ поддержки семей, семей с детьми была введена. Начиная от материнского капитала, который уже столько прекрасно поддерживает семьи, и заканчивая возвращением статуса мать-героиня. Сегодня, кстати, состоялось несколько награждений», — отметил он.

По его словам, сегодняшний праздник не стал исключением в этом смысле. Он подчеркнул, что сейчас особенный год, поэтому и акценты такие специальные.

«Роль женщины сложно переоценить. Путин, как всегда, в галантной манере, но очень четко это все отметил. Мне кажется, присутствующим в зале женщинам было очень важно услышать эти теплые слова, как и всем женщинам нашей страны», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин вручил государственные награды россиянкам за выдающиеся заслуги. Церемония, приуроченная к 8 марта, состоялась в Кремле.

Путин подчеркнул, что соотечественницы вносят огромный вклад в развитие государства, помогают добиваться общенациональных задач и создавать достойное будущее для новых поколений жителей страны.