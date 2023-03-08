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В Колумбии 28 девочек потеряли сознание после проведения спиритического сеанса в школе

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Jam Press/Twitter

В Колумбии 28 школьниц были госпитализированы, так как они потеряли сознание после проведения спиритического сеанса в учебном заведении, сообщает Daily Star.

В одной из колумбийских школ 28 учениц почувствовали себя плохо и потеряли сознание. Администрация учебного заведения приняла решение обратиться за медицинской помощью, в результате чего девочек увезли в больницу. Их родители считают, что плохое самочувствие школьниц связано с использованием доски для проведения спиритического сеанса, так как незадолго до инцидента девочки ей пользовались в школе. Одна из матерей считает, что причиной массовой госпитализации могло стать плохое питание детей.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все причины и обстоятельства случившегося.

Ранее в Москве семилетняя девочка отравилась в школе марихуаной и попала в реанимацию.

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