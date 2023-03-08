Пенсионер из Копейска стал волонтером, чтобы повидать в части своего мобилизованного сына

63-летний пенсионер из Копейска стал возить гуманитарную помощь солдатам, чтобы увидеть своего мобилизованного сына, сообщается в Telegram-канале Shot.

В сентябре 2022 года сын 63-летнего жителя Копейска стал военнослужащим. Его отец попытался стать добровольцем, однако из-за возраста мужчине отказали. Тогда он нашел волонтеров, которые доставляют солдатам военную помощь, и начал помогать им, чтобы однажды увидеть своего сына.

Недавно пенсионеру повезло. Он смог встретить своего ребенка, для которого приезд отца стал полной неожиданностью. Военнослужащий отдал родителю медаль «За отвагу», которую получил после ранения в бою. Сын попросил отдать награду матери. Отец передал сыну письма школьников, которые учатся в том же учебном заведении, в котором учился и он.

Пенсионер говорит, что жена одобрила его намерение стать волонтером. Она также помогает собирать гуманитарную помощь.

Ранее родители погибшего участника СВО из Набережных Челнов отвезли гуманитарный груз на передовую.