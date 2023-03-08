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Экс-мэр Белгорода Иванов был задержан в аэропорту при попытке вылететь в Узбекистан

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Антон Иванов/VK

Бывший мэр Белгорода Антон Иванов, арестованный по делу о взятке, был задержан при попытке вылететь в Узбекистан. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию, озвученную в суде.

Иванов в ходе судебного заседания рассказал, что проводил в последнее время много встреч и собеседований, так как искал работу. Также он рассказал, что встречался с одноклассниками в Ташкенте на позапрошлой неделе.

«Я свободно перемещался по стране и по странам СНГ, не подозревая, что в отношении меня идут следственные мероприятия», — сообщил экс-мэр.

Адвокат Елена Палымова сообщила, что задержание проходило в аэропорту при попытке Иванова пересечь границу.

Ранее Иванов был задержан по подозрению в получении крупной взятки. Следствие считает, что чиновник получил не менее 8,5 млн рублей. В отношении вице-губернатора было возбуждено уголовное дело. 8 марта Свердловский районный суд Белгорода отправил Антона Иванова под стражу на два месяца.

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