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В Москве клиентка жестоко избила сотрудницу банка на рабочем месте

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В Москве клиентка банка напала на сотрудницу и сильно избила ее на рабочем месте, сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, вечером 7 марта 2023 года москвичка вступила в конфликт с 43-летней сотрудницей отделения банка, расположенного на улице Маршала Бирюзова. В результате инцидента женщина напала на специалиста и избила ее.

Пострадавшей понадобилась срочная медицинская помощь, ее госпитализировали. Врачи диагностировали у сотрудницы банка ушиб головы.

По факту произошедшего проводится проверка. Сотрудники правоохранительных органов приехали на место происшествия. Они устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Ранее пассажирка поезда «Москва - Воркута» избила бутылкой тренера по карате из-за шумного поведения его воспитанников. Кроме этого, нападавшая поцарапала мужчине лицо.

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