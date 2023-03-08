В Афинах продолжается шествие требующих расследования крупной железнодорожной аварии

По центральным улицам Афин шествуют граждане Греции с плакатами, на которых содержатся требования о расследовании столкновения поездов, жертвами которого стали не менее 32 человек, сообщает AMNA.

В организации митинга приняли участие представители профсоюзов, студенческих союзов и коммунисты. До этого несколько профсоюзов объявило 24-часовую забастовку из-за крушения поезда, в том числе федерация профсоюзов работников государственного сектора ADEDY.

Помимо справедливого расследования инцидента, митингующие требуют положить конец приватизации.

Греческие журналисты отмечают, что демонстрация растянулась от района Омония до площади Конституции Синтагма, при этом люди продолжают присоединяться к шествию.

Ранее в полиции Греции заявили, что на предыдущем митинге в Афинах, 5 марта, пострадали семеро полицейских.