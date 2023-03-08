В ФРГ следователи изучают улики с судна, возможно причастного к подрыву «Северных потоков»

Генеральная прокуратура Германии начала обыски на судне, которое могло быть причастно к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» для поиска возможных улик. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства.

«Есть подозрение, что данное судно могло быть использовано для транспортировки взрывчатки... Анализ изъятых улик и предметов продолжается», — заявили в прокуратуре.

Там отметили, что расследование выясняет личности и мотивы злоумышленников.

Ранее американская газета The New York Times сообщила, что новые разведданные США указывают на причастность проукраинской группировки к подрыву российских газопроводов системы «Северный поток».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не знает, кто мог совершить диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом он заявил на встрече министров обороны стран Евросоюза в Стокгольме.