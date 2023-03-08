Более 30 человек пострадали в аварии на западе Танзании

Рейсовый автобус с пассажирами выехал в кювет в долину горы Нкондве на западе Танзании, передает ФАН.

По информации правоохранительных органов, водитель маршрутного транспортного средства не справился с управлением. Автомобиль занесло на опасном участке шоссе, и он протаранил ограждение.

Сотрудники экстренных служб прибыли на место происшествия и констатировали смерть девяти человек. Кроме того, еще 30 пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в местную больницу.