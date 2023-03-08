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В Ленобласти на пенсионерке загорелся халат, она находится в реанимации

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

На жительнице Новой Ладоги неожиданно загорелся халат, когда она была дома. Сейчас пенсионерка находится в реанимации, сообщает 78.ru.

По предварительным данным, 7 марта 2023 года 67-летняя жительница Новой Ладоги находилась дома, неожиданно на ней загорелся халат. Пенсионерке понадобилась срочная медицинская помощь, она была госпитализирована в Волховскую межрайонную больницу.

Врачи диагностировали у пациентки термический ожог грудной клетки площадью 20-25% тела. Медики оценили ее состояние как средней степени тяжести, женщина находится в реанимации.

По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.

Ранее в Новокузнецке местный житель собирался поджечь свою тещу, но в результате скончался сам. Мотивы поджигателя и все обстоятельства происшествия выясняются, уже установлено, что у него с жертвой были конфликты.

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