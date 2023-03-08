Путин: Россия основана на исторических ценностях, где роль материнства превыше всего

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране сохраняется здоровое общество, основанное на исторический традициях, где роль материнства ценится превыше всего. Об этом глава государства сказал на церемонии вручения государственных наград выдающимся россиянкам, передает пресс-служба Кремля.

Путин назвал материнство особой миссией, дарованной Богом.

«В нормальном, здоровом обществе она (роль материнства. — прим.) ценится выше всего и в нашем — тем более», — сказал российский лидер.

Также Путин заявил, что женщины вносят значительный вклад в развитие страны и достижение общенациональных задач.

Ранее президент Путин в телеграмме поздравил россиянок с Международным женским днем.

Уважительное отношение к женщине, к материнству для российского народа является безусловной ценностью, передающейся из поколения в поколение, отметил глава государства.