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Путин заявил, что женщины вносят огромный вклад в развитие России

Президент России Владимир Путин заявил, что женщины вносят значительный вклад в развитие страны и достижение общенациональных задач. Об этом глава государства сказал на церемонии вручения государственных наград выдающимся россиянкам, передает пресс-служба Кремля.

Путин указал, что в России нет таких отраслей или сфер деятельности, в которых женщины не добились бы весомых результатов.

«Ваши таланты, знания, компетентность, ответственность, целеустремленность вносят огромный вклад в развитие нашей страны, в достижение общенациональных задач, в создание достойного будущего для новых поколений», — сказал российский президент.

Ранее президент Путин в телеграмме поздравил россиянок с Международным женским днем.

Уважительное отношение к женщине, к материнству для российского народа является безусловной ценностью, передающейся из поколения в поколение, отметил глава государства.

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