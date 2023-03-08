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«Известия»: эксперт назвала важные пункты при заключении договора аренды квартиры

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Depositphotos

Эксперт по недвижимости, основатель агентства «Тренд Хаус» Ксения Аверс перечислила важные пункты, на которые стоит обратить внимание при заключении договора аренды квартиры. Об этом пишут «Известия».

По словам Аверс, при заключении договора аренды жилья стоит обращать внимание на документы, подтверждающие право собственности. Это поможет избежать мошенничества.

Для проверки собственника жилья необходимо изучить договор купли-продажи и свежую выписку о том, что не было перехода права собственности. Также следует приложить к договору аренды акт приема-передачи имущества, чтобы при выезде собственники не попросили вернуть то, чего изначально не было.

Следует обратить внимание на пункты договора, касающиеся досрочного расторжения.

«Помните, что большую часть возможных проблем лучше обсудить и уточнить заранее на стадии подписания договора», — добавила Аверс.

Ранее житель США устал выплачивать аренду и ушел в пещеру на 16 лет.

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