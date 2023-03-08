Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Южном Бутово студента госпитализировали после драки в баре

В баре столичного района Южное Бутово произошел конфликт, в результате которого студент первого курса Московского архитектурно-строительного института (МАСИ) получил травмы и был госпитализирован. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Установлено, что во время драки в заведении молодого человека ранили в глаз осколком бутылки. Инцидент произошел вечером 6 марта.

«Во избежание конфликта пострадавший [первокурсник] отошел от толпы в сторону выхода из бара, после чего между его приятелем и компанией парней произошла драка. В результате молодой человек, одетый в зеленую футболку, кинул пустую стеклянную бутылку», — уточнили в СМИ.

В результате студенту травмировали левый глаз.

Врачи зафиксировали у потерпевшего проникающее ранение левого глаза и близорукость обоих глаз.

Ранее полиция задержала шесть человек после массовой драки возле клуба в центре Москвы. Инцидент случился в ночь на субботу, 4 марта, возле клуба «Бобби Дэззлер».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть