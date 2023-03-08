Муж блогера Лерчек Артем Чекалин заявил, что 8 кг золота ему выдал банк вместо долларов

Муж блогера Лерчек Артем Чекалин, которого подозревают в пособничестве в уклонении физического лица от уплаты налогов, заявил, что 8 кг золота, найденные при обыске, ему выдал банк вместо замороженных долларов, сообщается в Telegram-канале Shot.

По словам мужчины, в банке у него лежали доллары. Однако они были заморожены, из-за чего необходимую сумму ему отдали золотом. Эти же слитки были обнаружены в доме супругов во время обыска.

Кроме этого, Артем Чекалин заявил, что в этом году его супруга впервые осталась без подарка от мужа на 8 Марта.

Напомним, Валерия Чекалина обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более 300 млн рублей. По версии следствия, блогер, будучи в статусе ИП и используя упрощенную систему налогообложения, которая допускает лимит доходов в 150 млн рублей в год, получала доход от проведения фитнес-марафонов в размере, существенно превышающем это ограничение.

Супругу блогера, Артему Чекалину, предъявлено обвинение по статье «Пособничество в уклонении физического лица от уплаты налогов».

Ранее ФНС заблокировала счета двух фирм Ксении Собчак за неуплату налогов.