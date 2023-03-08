При столкновении легкомоторных самолетов над Флоридой погибли четыре человека

В результате столкновения двух легкомоторных самолетов над американским штатом Флорида погибли четыре человека. Об этом сообщает ABC News.

По данным полиции, авария случилась над местным озером Хартридж. Ранее сообщалось о двух погибших в результате катастрофы.

Поисково-спасательные работы прекращены, поскольку все четыре человека считаются единственными пассажирами двух самолетов, сообщила полиция.

В настоящее время установлены личности троих человек, проводится идентификация четвертой жертвы катастрофы.

Ранее в Израиле легкомоторный самолет упал на автомобильное шоссе через несколько минут после взлета. После столкновения с землей самолет полностью сгорел. В аварии погибли пилот и его пассажирка. Предварительной причиной катастрофы считается ошибка пилотирования.