Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

При столкновении легкомоторных самолетов над Флоридой погибли четыре человека

В результате столкновения двух легкомоторных самолетов над американским штатом Флорида погибли четыре человека. Об этом сообщает ABC News.

По данным полиции, авария случилась над местным озером Хартридж. Ранее сообщалось о двух погибших в результате катастрофы.

Поисково-спасательные работы прекращены, поскольку все четыре человека считаются единственными пассажирами двух самолетов, сообщила полиция.

В настоящее время установлены личности троих человек, проводится идентификация четвертой жертвы катастрофы.

Ранее в Израиле легкомоторный самолет упал на автомобильное шоссе через несколько минут после взлета. После столкновения с землей самолет полностью сгорел. В аварии погибли пилот и его пассажирка. Предварительной причиной катастрофы считается ошибка пилотирования.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть