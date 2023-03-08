На акции протеста против закона об иноагентах в Тбилиси задержали 66 человек

В Тбилиси на акции протеста против закона об иностранных агентах были задержаны 66 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Грузии.

По информации пресс-службы, всем задержанным вменяется мелкое хулиганство и неповиновение законным требованиям полиции.

«Обстоятельства правонарушения, совершенного указанными лицами, должны быть представлены в суд в установленный законом срок», — пояснили в ведомстве.

Стычки между протестующими и полицией произошли вечером 7 марта у здания грузинского парламента. Стражи порядка применяли водометы и слезоточивый газ, а протестующие кидали в полицейских бутылки с зажигательной смесью, камни и строили баррикады.

Ранее агентство Interpressnews сообщало, что в центре Тбилиси 8 марта восстановили дорожное движение после прошедшей там акции протеста, направленной против закона об иностранных агентах.