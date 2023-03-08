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Yonhap: в Южной Корее грузовик с удобрениями въехал в людей, три человека погибли

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Depositphotos

Грузовик въехал в толпу людей в уезде Сунчхан в провинции Чолла-Пукто Южной Кореи, в результате погибли три человека, 17 пострадали. Об этом сообщает Yonhap News Agency.

Отмечается, что небольшой грузовик весом в одну тонну, перевозивший удобрения, протаранил группу людей на парковке здания сельскохозяйственного кооператива в 10:30 (4:30 по московскому времени), 8 марта.

По данным агентства, пятеро из 17 пострадавших получили серьезные травмы. Большинство пострадавших — пожилые люди. Всех госпитализировали.

В настоящее время полиция выясняет причину аварии. Что произошло с водителем, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Японии автомобиль протаранил ресторан, один человек погиб.

До этого в китайском городе Гуанчжоу водитель въехал на машине в толпу. Отмечалось, что произошедшее могло быть терактом. Перед тем, как автомобиль наехал на людей, водитель выбросил деньги на улицу, чтобы привлечь жертв.

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