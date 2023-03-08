В Петербурге группа восьмиклассников несколько месяцев домогалась 11-летнего мальчика

В Санкт-Петербурге 15-летних школьников подозревают в совершении действий сексуального характера в отношении ученика пятого класса, сообщает 78.ru в официальном Telegram-канале.

По информации источника, петербуржская полиция задержала несколько 15-летних подростков. Школьников подозревают в совершении действий сексуального характера в отношении 11-летнего мальчика — ученика пятого класса. Было установлено, что подозреваемые издевались и унижали потерпевшего с ноября 2022 года по март 2023 года. Правонарушения происходили на территории учебного заведения.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 33-летнего мигранта подозревают в растлении подростка, так как мужчина присылал мальчику сообщения и фотографии непристойного содержания в социальных сетях.