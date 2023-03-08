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Живущий в Грузии россиянин рассказал, как проходил митинг против закона об иноагентах

Россиянин Владимир, живущий в Тбилиси, рассказал «Газете.Ru», что на митинг против законопроекта об иноагентах пришло очень много местных жителей. По его словам, правоохранители пытались разогнать людей с помощью газовых и шумовых гранат.

«Людей было очень много, столько давно не было. Правоохранительные органы первые начали заливать слезоточивым газом, потом водометы, эффекта это не дало, не сдвинулись ни на метр. Дальше народа еще больше начало приходить, потом пошли обстрелы шашками с газом прямо в толпу. Митингующие отходили и приходили снова, когда газ рассеивался, после трех попыток спецназ отошел. Дальше пошел разгон и выдавливание митингующих от здания парламента с помощью газовых, возможно, шумовых гранат. Люди задыхались. «Скорые» уезжали и возвращались, медперсонал работал хорошо, хоть и были очереди у машин. Остались самые стойкие, в 2-3 ночи снова начали стягиваться митингующие, митинг по сути не заканчивался. Ограждения начали кидать ко входу в парламент после попыток разгона с применением воды и газа, а так было все мирно. По разговорам грузин, силовой разгон неприемлем. На митинге также были граждане России, Украины и Белоруссии», — рассказал он.

7 марта парламент Грузии большинством голосов принял в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который предполагает создание реестра неправительственных организаций и СМИ, получающих зарубежное финансирование. Митинги в грузинской столице из-за законопроекта продолжаются с прошлой недели, накануне у парламента страны собрались несколько сотен человек.

Как сообщали «Известия», протестующие начали бросать в сотрудников полиции «коктейли Молотова» и камни, а правоохранители в ответ применили слезоточивый газ и резиновые пули.

Позднее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что поддерживает митингующих граждан и пообещала наложить вето на законопроект.

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