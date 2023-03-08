Российские космонавты Петелин и Прокопьев с борта МКС поздравили женщин с 8 Марта

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин с борта Международной космической станции поздравили представительниц прекрасного пола с 8 Марта. Соответствующая видеозапись опубликована в Telegram-канале «Роскосмоса».

Петелин, обращаясь к мама, бабушкам, сестрам и дочерям, заявил, что сегодня в России отмечается один из самых любимых праздников. Космонавт поблагодарил женщин за то, что они окружают мужчин любовью и заботой, вне зависимости от времени года.

Прокопьев также выразил благодарность женщинам за безграничную любовь и поддержку и пожелал им внимания от родных и близких.

Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем.

Уважительное отношение к женщине, к материнству для российского народа является безусловной ценностью, передающейся из поколения в поколение, отметил глава государства.