В центре Тбилиси восстановили дорожное движение после митинга против закона об иноагентах

В центре Тбилиси 8 марта восстановлено дорожное движение после прошедшей там акции протеста, направленной против закона об иностранных агентах. Об этом сообщает агентство Interpressnews.

Отмечается, что полицейские и спецназ покинули проспект Руставели, оттуда увезли и водометы. Участники акции также разошлись по домам. В настоящее время на место прибыли сотрудники клининговой службы для уборки территории, передает агентство.

7 марта парламент Грузии большинством голосов принял в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который предполагает создание реестра неправительственных организаций и СМИ, получающих зарубежное финансирование. Митинги в грузинской столице из-за законопроекта продолжаются с прошлой недели, накануне у парламента страны собрались несколько сотен человек, для разгона митинга спецназ пустил в ход слезоточивый газ и водометы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».