Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В центре Тбилиси восстановили дорожное движение после митинга против закона об иноагентах

close
100%
Irakli Gedenidze/Reuters

В центре Тбилиси 8 марта восстановлено дорожное движение после прошедшей там акции протеста, направленной против закона об иностранных агентах. Об этом сообщает агентство Interpressnews.

Отмечается, что полицейские и спецназ покинули проспект Руставели, оттуда увезли и водометы. Участники акции также разошлись по домам. В настоящее время на место прибыли сотрудники клининговой службы для уборки территории, передает агентство.

7 марта парламент Грузии большинством голосов принял в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который предполагает создание реестра неправительственных организаций и СМИ, получающих зарубежное финансирование. Митинги в грузинской столице из-за законопроекта продолжаются с прошлой недели, накануне у парламента страны собрались несколько сотен человек, для разгона митинга спецназ пустил в ход слезоточивый газ и водометы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть