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На Украине трех сотрудников налоговой обвинили в госизмене за сотрудничество с РФ

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило, что в отношении трех сотрудников налоговой службы из Запорожской области завели дело по обвинению в госизмене. Их обвиняют в союзничестве с Россией. Об этом заявили в официальном Telegram-канале пресс-службы ГБР.

Согласно информации госбюро, обвиняемым может грозить суровое наказание, вплоть до пожизненного заключения. На данный момент завершено досудебное расследование, возбуждено уголовное дело по статье «госизмена».

«После захвата части Запорожской области трое работников налоговой службы изменили присяге и добровольно перешли на сторону врага», — указывается в публикации.

Кроме того, в ГБР утверждают, что подсудимые принимали участие в нелегальном создании так называемой Каменка-Днепровской налоговой инспекции, в рамках которой они отвечали за перерегистрацию по российскому законодательству украинских организаций и предпринимателей, а также собирали налоги.

Ранее ФСБ задержало жительницу Москвы по обвинению в госизмене. Как сообщили в ЦОС ФСБ, ее подозревают в оказании финансовой помощи Вооруженным силам Украины. Также утверждается, что ее остановили при попытке выезда из России. Суд арестовал женщину на два месяца. За последний месяц в России было возбуждено несколько дел о госизмене и сотрудничестве с украинскими организациями и спецслужбами.

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