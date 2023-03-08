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Вирусолог Альтштейн предрек приближение конца эпидемии коронавируса

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Российский вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с ТАСС заявил, что эпидемия COVID-19 демонстрирует тенденцию к финалу, но все еще не следует исключать риска появления какие-либо новых вариантов вируса.

«Эпидемия имеет тенденцию к завершению», — объявил ученый.

По его мнению, повсюду в мире наблюдается существенный спад заболеваемости и летальных исходов.

Альтштейн пояснил, что прирост новых случае коронавируса в РФ и во всем мире сейчас небольшой и в общей сложности ситуация вышла на плато. Он также призвал граждан не пугаться и не паниковать.

«В 20-х числах февраля рост заболеваемости прекратился, идет по плато примерно на этом уровне. <...> Летальность тоже сейчас невысокая. Поэтому ничего такого страшного в стране не происходит», — заключил врач.

Ранее сообщалось, что заболеваемость COVID-19 в России в феврале выросла более чем вдвое в сравнении с январем, однако показатели по смертности оказались минимальными с марта 2020 года. Однако глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что говорить о завершении пандемии коронавируса пока преждевременно.

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