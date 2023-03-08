В Египте при сходе поезда с рельсов погибли два человека, еще 16 пострадали

Как минимум два человека скончались и еще 16 получили травмы из-за схода с рельсов поезда к северу от египетской столицы — Каир. Об этом информирует телеканал CNN со ссылкой на минздрав республики.

Как указали в министерстве транспорта Египта, поезд врезался в перрон вокзала в городе Кальюб.

В сообщении указывается, что порядка 20 машин неотложной помощи приехали на место инцидента для оказания помощи пострадавшим.

Глава минтранса Египта Камель Эль-Вазир приказал создать комитет для выяснения причин случившегося, поиска ответственных лиц и подсчета нанесенного ущерба.

Ранее сообщалось, что 5 марта еще один поезд компании Norfolk Southern сошел с рельсов в американском штате Огайо.

По словам представителя Norfolk Southern, порядка 20 вагонов сошли с рельсов. В компании отмечают, что никто в результате происшествия не пострадал. Представитель добавил, что на место инцидента направились сотрудники компании, чтобы начать работы по очистке.