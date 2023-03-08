Воздушная тревога объявлена на востоке Украины

Воздушная тревога объявлена в ночь на 8 марта в трех областях на востоке Украины, следует из данных официального ресурса оповещения граждан.

Сирены звучат в Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях.

Накануне воздушная тревога на Украине объявлялась трижды.

10 октября Вооруженные силы России начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.

24 февраля 2022 года Путин сообщил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.