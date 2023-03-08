Больше половины женщин отказались бы от профессий из списка запрещенных в случае его отмены

В декабре в Госдуме предложили отменить статью 253 Трудового кодекса России, которая запрещает женщинам опасные профессии, этот вопрос должен быть рассмотрен в течение года. Однако, как показал опрос сервиса «Актион Охрана труда» (входит в группу «Актион»), с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», российские женщины не готовы работать по профессиям из запрещенного списка даже в том случае, если он будет отменен.

Так, об инициативе полностью отменить список запрещенных профессий для женщин знают 41% опрошенных, оставшиеся 59% ничего об этом не слышали. Сейчас большинство респондентов (65%) относятся к инициативе отрицательно. В поддержку высказались только 13% респондентов. Неоднозначное отношение продемонстрировали 22%.

Более того половина опрошенных недовольна и сокращением списка в 2021 году. На вопрос о том, правильно ли поступили законодатели в 2021 году, уменьшив количество запрещенных для женщин работ, 49% ответили отрицательно. Противоположного мнения придерживается 51%. Например, почти каждый второй опрошенный (45%) главной причиной сокращения списка считает дефицит рабочих рук.

Половина женщин (54%) отказались бы от предложения работать по профессии из числа запрещенных в случае отмены списка даже при наличии социальных условий и достойной зарплаты. Точно согласятся на такое предложение 11%. Небольшую вероятность, что согласятся, оставляют 35% респондентов.

В том, что на работу, которая до 2021 года была запрещена женщинам, когда список сократили с 456 до 100 профессий, скорее примут мужчину, уверены 56%. Другая половина респондентов (43%) считает, что работу получит человек с высокой квалификацией вне зависимости от пола. Только 1% ответил, что на такую работу возьмут женщину.

По мнению 38% опрошенных, женщины устраиваются на запрещенную работу из-за отсутствия другой подходящей работы. 41% объясняет это желанием заработать. О том, что профессия действительно может нравиться и помочь в профессиональной реализации, думают 17%. Мнения оставшихся 4% разделились.