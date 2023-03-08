8 марта россиянам расскажут истории о жительницах Донбасса

8 марта, в Международный женский день, редакция SUPER представит специальный проект о простых жительницах Донбасса, которые расскажут о том, почему они решили остаться в своих городах, как изменились их ценности и что помогает им ежедневно побеждать страх в условиях постоянных обстрелов.

Шесть девушек из Донецкой и Луганской народных республик, которые продолжают ходить на работу, встречаться с друзьями, заботиться о близких и строить планы на будущее, расскажут от первого лица, можно ли думать о женственности, когда вокруг идут боевые действия, и как постоянное присутствие угрозы меняет восприятие мира.

Ранее в новых регионах России прошли праздничные акции приуроченные к Международному женскому дню. Так, например, в Донецке военнослужащие поздравили с праздником девушек-медиков. Им вручили цветы и выразили слова благодарности.