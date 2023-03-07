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Всех посетителей колеса обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ успешно эвакуировали

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Евгений Одиноков/РИА Новости

На ВДНХ успешно эвакуировали всех посетителей колеса обозрения «Солнце Москвы». Об этом сообщает Москва24 со ссылкой на пресс-службу аттракциона.

Специалисты рассказали, что приостановка колеса была связана с погодными условиями: снег попал на датчик безопасности, в связи с чем аттракцион остановился.

Спустя час всех посетителей колеса обозрения удалось эвакуировать.

«Колесо приостановилось в соответствии с регламентом производителя для снятия пассажиров в режиме «ручного прокручивания. Никто из посетителей не пострадал», — сообщили в пресс-службе «Солнца Москвы».

По данным источника, застрявшим на аттракционе россиянам вручили подарки.

Ранее в сеть попало видео спасения двух туристок, сорвавшихся во время спуска с перевала Горных Духов в Бурятии, входящего в горную систему Восточный Саян.

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