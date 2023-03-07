Zeit: следствие ФРГ посчитало Украину причастной к подрывам «Северных потоков»

Следственные органы Германии идентифицировали судно, возможно участвовавшее в подрывах трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», которое могла арендовать компания, принадлежавшая украинцам. Об этом сообщает Zeit.

«По версии следствия, секретную операцию в море проводила группа из шести человек. Говорят, что это были пятеро мужчин и одна женщина. Соответственно, группа состояла из капитана, двух водолазов, двух водолазных помощников и врача, которые, как утверждается, доставили взрывчатку на место преступления и заложили ее там», — сказано в сообщении.

Отмечается, что предполагаемо участвовавшее в подрывах трубопроводов судно было арендовано в Польше. При этом заказчиков диверсии не установили.

По информации издания, на данном судне были обнаружены следы взрывчатки.

Также, как утверждает Zeit, одна «западная спецслужба» уже осенью 2022 года информировала об ответственности украинской группировки за взрывы на газопроводах.

Ранее сообщалось, что автор расследования о диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» Сеймур Херш отказался комментировать статью издания The New York Times о новых данных, связанных с инцидентом.