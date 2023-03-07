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СК допросит подругу депутата Терехова, которая была с ним во время отравления мухоморами

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Сотрудники правоохранительных органов допросят 27-летнюю девушку, которая находилось рядом с депутатом заксобрания Красноярского края Денисом Тереховым во время отравления мухоморами. Об этом сообщает Baza.

По данным источника, Терехов закончил работу около восьми часов вечера и попрощался со своими коллегами. Спустя четыре часа депутат позвонил своей помощнице и попросил о помощи.

В итоге 44-летнего парламентария доставили в отделение реанимации в НИИ скорой помощи Склифосовского. Медики установили, что Терехов отравился мухоморами.

Сейчас полиция выясняет, у кого депутат приобрел грибы. В первую очередь, полиция и СК допросят подругу Терехова, которая была с ним в вечер отравления.

Ранее в пресс-службе законодательного собрания Красноярского края «Газете.Ru» не смогли подтвердить информацию СМИ о госпитализации местного депутата Терехова после отравления мухоморами.

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