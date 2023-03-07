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Дерматолог опровергла миф о пользе массажа в борьбе с морщинами

Дерматолог Егорова: избавиться от морщин можно только ботоксом

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Depositphotos

Избавиться от морщин можно исключительно ботоксом, заявила в беседе с Pravda.Ru врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова. По ее словам, косметический массаж поможет справится только с глубокими провисаниям кожи и вернет ее тонус.

«Если мы говорим про углубления в области корругатора, это такие глубокие морщины, образующиеся на переносице, когда человек хмурит брови, там только ботокс, больше ничего», — заверила специалист.

При этом она отметила, что делать инъекции можно уже с восемнадцатилетнего возраста, однако прибегать к такому способу борьбы с морщинами стоит только тем, кто отличается сильно выраженной мимикой.

Ранее Егорова перечислила способы борьбы с отеками на лице. По ее ловам, в домашних условиях можно использовать холодные гидрогелевые маски и кубики льда.

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