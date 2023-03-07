Пожар в здании ГУ МВД на Петровке ликвидировали

Пожар в здании Главного управления МВД Москвы на Петровке, 38, полностью ликвидирован, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.

«В 19.15 пожар ликвидирован», — говорится в сообщении.

Ведомство сообщало, что в 19.07 пожар на втором этаже здания был локализован.

Ранее сообщалось, что в административном четырехэтажном здании ГУ МВД возник пожар. Здание находится на реконструкции. Уточнялось, что пять человек эвакуировались сами, данных о пострадавших не поступало.

По предварительной информации, загорелись строительные и отделочные материалы на площади 30 кв. м.

Ранее сообщалось о пожаре, возникшем в здании Московского политехнического университета.