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В ООН отреагировали на информацию о причастности Украины к ЧП на «Северных потоках»

У ООН нет данных о причастности проукраинской группы ко взрывам на «Северных потоках»

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Reuters

ООН не располагает информацией о том, что за диверсиями на «Северных потоках» могла стоять проукраинская группа, рассказал ТАСС заместитель официального представителя генсекретаря организации Фархан Хак.

«У нас нет информации по этому поводу», — сказал он.

Как писала ранее газета The New York Times, новые разведданные США указывают на причастность проукраинской группировки к подрыву российских газопроводов. При этом в статье утверждается, что у официальных американских лиц нет доказательств причастности к подрыву президента Украины Владимира Зеленского или его помощников, а также того, что подрыв был произведен по указанию каких-либо украинских правительственных чиновников.

Ранее бывший глава французской военной миссии при ООН генерал Доминик Тренкан заявлял, что Запад замалчивает итоги расследования по взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

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