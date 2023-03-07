В Пензенской области запретили использование беспилотников

В Пензенской области запретили использовать беспилотники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерстве общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей региона.

По данным агентства, исключение сделано для беспилотников органов государственной власти. При этом физлица и юрлица смогут использовать беспилотные летательные аппараты по согласованию с органами местного самоуправления и государственной власти, а также с подконтрольными им организациями.

В регионе действует «Уровень базовой готовности». Запрет на использование беспилотников будет действовать до его окончания.

Ранее белорусские пограничники заявляли, что задержали операторов беспилотника, который пытался пересечь белорусско-польскую границу. Инцидент произошел на белорусско-польской границе в ночь на 7 марта. Операторы дрона запускали его неподалеку от границы, добавили в ведомстве.