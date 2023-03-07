В Петербурге с 1 августа введут курортный сбор

Администрация Санкт-Петербурга с 1 августа 2023 года намерена ввести курортный сбор в размере 100 рублей за сутки пребывания в Северной столице, передает «Мойка78» со ссылкой на соответствующий законопроект.

«Одобрить проект закона Санкт-Петербурга «О введении курортного сбора на территории Санкт-Петербурга (далее — проект закона) согласно приложению», — говорится в документе.

Уточняется, что сбор будет взиматься с совершеннолетних туристов, остановившихся в гостиницах и других жилых помещениях, пригодных для временного проживания. Эксперимент будет проводиться на всей территории Петербурга до 31 декабря 2024 года.

Осенью прошлого года президент России Владимир Путин поручил правительству внести в Госдуму проект закона о праве регионов вводить курортный сбор, средства от которого будут использоваться для развития туристической инфраструктуры.