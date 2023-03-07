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В Рособрнадзоре ответили на просьбу депутата Госдумы отменить ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Музаев: вопрос об отмене ЕГЭ не обсуждается

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев прокомментировал сообщения о возможной отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщает РИА Новости.

«Вопрос не обсуждается. Запросов нет ни от учителей, ни от министерств», — сказал глава ведомства.

При этом Музаев напомнил, что до 2026 года ученикам в новых регионах предоставят выбор — сдавать ЕГЭ или нет.

Ранее РИА Новости сообщало, что депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился с предложением к вице-премьеру Татьяне Голиковой рассмотреть отмену ЕГЭ. Он отметил, что опыт сдачи такого экзамена полезен как демонстрация того, что «западная калька» не подходит России.

Ранее Музаев заявлял, что в России не обсуждается отмена ЕГЭ из-за отказа от Болонской системы образования.

Как рассказали аналитики, в сравнении с прошлым годом в России в 1,5 раза вырос спрос на подготовку к ЕГЭ по географии и в 1,3 раза — по информатике.

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