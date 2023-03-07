В Берлине экоактивисты облили здание Минтранса краской с помощью пожарной машины

Экоактивисты облили оранжевой краской фасад здания минтранса ФРГ. Об этом сообщает немецкое издание Tagesspiegel.

Четыре сторонника движения «Последнее поколение» прибыли к зданию на пожарной машине и распылили краску, а затем воду из шланга. Пока неизвестно, удастся ли смыть краску с песчаника, из которого изготовлено здание. Причиной акции назвали отказ правительства Германии от курса на полный запрет двигателей внутреннего сгорания, что назвали нарушением закона о защите климата.

Пожарная машина была арендована экоактивистами у берлинской компании, на ней были установлены временные номера. Троим из участников акции грозит уголовное обвинение.

Ранее экоактивисты облили оранжевой краской резиденцию французского президента и здание Сената в Риме.