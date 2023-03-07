В Иране арестовали пятерых по подозрению в причастности к отравлениям девочек в школах

Заместитель министра внутренних дел Ирана по вопросам безопасности и правопорядка Сейед Маджид Мирахмади сообщил об аресте нескольких человек по подозрению в причастности к массовым отравлениям школьников, сообщает иранское новостное агентство ISNA.

Расследование массовых отравлений, жертвами которых стало уже более 5 тыс. учеников школ, преимущественно женского пола, продолжается.

«Даст Бог, этот вопрос будет решен, если... избегать беспокойства и стресса. Очень важно знать план врага. Враг пытается запугиванием разрушить систему образования страны, и они пытаются представить проблему более серьезной, чем она есть на самом деле. Кто-то ведет гибридную войну как внутри страны, так и за ее пределами», — заявил Мирахмади.

До этого аятолла Ирана Али Хаменеи потребовал смертной казни для виновников массовых отравлений в случае, если будет доказано, что они были вызваны намеренно.

Ранее жители Ирана вышли на протесты из-за отравления девочек в школах.