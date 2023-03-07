Прокуратура Молдавии подозревает пограничников в организации незаконной миграции украинцев

В Молдавии выявили сеть, в которую входили действующие и бывшие сотрудники молдавской Пограничной полиции, помогающую гражданам Украины попасть в страну за плату в размере от €3 тыс. до €5 тыс. Об этом сообщили в молдавской прокуратуре, передает РИА Новости.

«Сотрудниками Службы внутренней охраны и противодействия коррупции (СОВБ) МВД совместно с прокурорами Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам в течение 2022 года задокументированы незаконные действия 12 сотрудников и 2 бывших сотрудников Северного регионального управления Главной инспекции пограничной полиции, а также гражданских лиц, подозреваемых в организации незаконной миграции», — рассказали в прокуратуре.

Эта группа лиц, состоящая из гражданских лиц и сотрудников подразделений МВД, с 25 февраля 2022 года помогала украинцам призывного возраста пересечь границу Молдавии. Сотрудники Погранполиции вносили в информационную систему данные о том, что граждане попали на территорию Молдавии легально. Это позволяло им транзитом пересечь республику и отправиться в страны Евросоюза.

Расследование дела продолжается, добавили в молдавской прокуратуре.

В феврале сообщалось, что погранслужба Украины задержала четырех мужчин, пытавшихся уплыть в Румынию на надувном матрасе.