На владимирца завели дело за фейк о причастности ВСУ к пожару на складе во Владимире

В отношении жителя Владимирской области завели уголовное дело по статье о распространении ложной информации за то, что он заявил о причастности Вооруженных сил Украины к пожару во Владимире. Об этом сообщили в Управлении ФСБ России по Владимирской области, передает РИА Новости.

«Выявлена и задокументирована противоправная деятельность жителя Собинского района Владимирской области, 1980 года рождения, причастного к публичному распространению заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан», — говорится в сообщении.

По версии следствия, мужчина опубликовал в одном из пабликов во «ВКонтакте» видеозапись, которая содержала «заведомо ложную информацию, выраженную в форме утверждения о причастности» ВСУ к пожару, произошедшему во Владимире 31 января 2023 года.

Там добавили, что мужчину задержали через два часа после размещения поста и он уже дал признательные показания. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о публичном распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. Максимальное наказание по этой статье предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ возбудил более 150 уголовных дел о фейках про армию России.