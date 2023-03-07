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GESOP: около 30% испанцев в Испании выступили против отправки оружия на Украину

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Около трети испанцев выступили против отправки вооружений на Украину, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Управления социальных исследований и общественного мнения (GESOP).

Согласно опросу, 60% испанцев поддержали отправку на Украину оружия, 32,2% — нет, 7,8% респондентов затруднились ответить.

Наибольший раскол во мнениях по этому поводу наблюдается в Каталонии: там 46% участника опроса выступили за и 44,9% против отправки помощи.

В феврале министр обороны королевства Маргарита Роблес заявила, что власти Испании направят на Украину шесть отремонтированных танков Leopard 2A4.

В январе премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что страна оказала военную поддержку Киеву на сумму более €300 млн и приняла более 150 тыс. украинских беженцев.

Испанское Минобороны сообщало, что через Польшу на Украину было организовано более 40 поставок, в том числе боевой техники, военного снаряжения (обмундирование и снаряжение для холодной погоды), медицинского оборудования, гуманитарной помощи и др.

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