Daily Star: восемь человек погибли в результате взрыва в Бангладеш

По меньшей мере восемь человек погибли, еще более 100 получили ранения в результате взрыва в здании столице Бангладеш Дакке, сообщила газета Daily Star.

По данным издания, на месте работают пять пожарных расчетов. Повреждены пятиэтажный и семиэтажный дома, находящиеся рядом. Причины взрыва пока не установлены.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере шесть человек погибли в результате взрыва в шахте в Пакистане провинции Белуджистан.

По данным телеканала, горнорабочие проводили работы на глубине более 450 м. В это время в шахте произошел взрыв метана. Часть шахты обрушилась, и люди оказались заблокированы.

Позже спасатели смогли добраться до места взрыва, но шесть горняков к тому моменту уже были мертвы. Их тела подняли на поверхность.

Сообщается, что из-за высокой концентрации метана пять спасателей потеряли сознание в ходе проведения работ. Их вытащила вторая группа спасателей. Всех пострадавших доставили в больницу.