Женщина из Онтарио врезалась в витрину пекарни, а потом ушла делать маникюр

Пекарня в Онтарио пострадала после того, как в ее витрину врезалась на машине женщина. После аварии она отправилась в салон красоты, находящийся неподалеку. Об этом сообщает CTV News.

Владелец пекарни рассказал, что инцидент произошел утром в пятницу, 3 марта.

На записях камер видеонаблюдения видно, как джип въезжает в витрину, разбивает стекло и двигает витрины с тортами вглубь пекарни. Известно, что в момент аварии в заведении никого не было, потому что открывается оно в 11 утра.

Владелец пекарни узнал о произошедшем со слов своей матери и поехал туда. Прибыв на место, он выключил сработавшую сигнализацию и увидел, что входная дверь опечатана.

Впоследствии маникюрный салон, находящийся по соседству, связался с сестрой владельца и сообщил ей, что женщина, врезавшаяся в витрину, была у них на маникюре.

«В общем, она врезалась в магазин, а ее муж приехал и забрал машину, пока она в это время делала маникюр», — передал сообщение кондитер.

Он также сообщил, что не ищет извинений, но сама ситуация для него очень важна. Так как это его «хлеб с маслом». Строители, взявшиеся восстанавливать ущерб, сказали, что им придется все снести, так как витрине нанесены серьезные структурные повреждения, поэтому одних «заплаток» будет недостаточно.

6 марта сестра владельца призналась, что они до сих пор не могут попасть внутрь, чтобы обеспечить исполнение условий, поставленные страховой компанией.

«Сейчас мой магазин — просто бельмо на глазу, и выглядит как предприятие, закрытое навсегда», — сказала она. Женщина пообещала, что как только все стекла внутри помещения будут убраны, заведение откроется вновь.

В тот же день представитель региональной полиции сообщил изданию, что власти могут подтвердить факт столкновения, но он отказался предоставить более подробную информацию об инциденте, поскольку он считается незначительным происшествием без пострадавших, обвинений и признаков преступности.

Ранее сообщалось, что в США здание обрушилось на автомобили, которые врезались в него после столкновения друг с другом. В результате ДТП дом частично разрушился, машины завалило кирпичными обломками, а 54-летний пешеход скончался на месте.